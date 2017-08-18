كوبر يستقر على بديل كوكا في منتخب مصر

استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على اللاعب الذي سيحل محل أحمد حسن “كوكا” مهاجم الفراعنة في حال عدم قدرته على اللحاق بمواجهتي أوغندا المقبلتين.

أحمد جمعة بديلاً لكوكا

وكان كوكا قد تعرض لإصابة قوية في المباراة الماضية سبورتنج براجا بالدوري البرتغالي، حيث غادر على إثرها اللاعب الملعب محمولاً.

وقرر كوبر الاعتماد على اللاعب أحمد جمعة في قائمة منتخب مصر ليكون بديلاً لكوكا إذا لم يتمكن الأخير من اللحاق بالمواجهة المقبلة.

وسبق لكوبر أن أعلن عن قائمة منتخب مصر التي ستدخل في معسكر خلال الأيام القليلة القادمة استعداداً لملاقاة أوغندا في مبارتين بتصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يتحدد موقف كوكا من التواجد في قائمة منتخب مصر خلال الساعات القليلة القادمة بعد الحصول على التقرير الطبي الخاص به.

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي يوم 31 أغسطس الجاري في أوغندا، بالجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وستقام مباراة اخرى بين مصر وأوغندا في الخامس من سبتمبر القادم ببرج العرب في الأسكندرية بالجولة الرابعة من تصفيات المونديال.