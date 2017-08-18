حمادة صدقي يُعلن تشكيل المحليين لمواجهة المغرب

أعلن حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب مصر للمحليين، تشكيل الفريق في مواجهة المغرب مساء اليوم على ملعب مولاي عبدالله في الرباط، بإياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2018.

وشهد التشكيل بعض التغييرات من قبل صدقي على تشكيل الفريق الذي يلعب مباراته الحاسمة املا في تحقيق الفوز، حيث شارك الثنائي فريق شوقي، وعمرو بركات بدلا من أحمد “مانجا” وأحمد داوودا.

واختار صدقي تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسين الشحات، أحمد عبدالعزيز “مودي”، محمود عزت، أيمن أشرف.

خط الوسط: فريد شوقي، محمد فتحي، إبراهيم حسن، عمرو بركات، أحمد الشيخ.

الهجوم: حسام حسن.

وأصبحت مهمة المنتخب المصري صعبة، كونه مطالب بالفوز او التعادل بنتيجة أكبر من مباراة الذهاب، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، بينما يكفي المنتخب المغربي تحقيق التعادل السلبي أو الفوز بأي نتيجة من أجل التأهل.

وخلال لقاء الذهاب سجل أحمد الشيخ، لاعب النادي الأهلي، هدف المنتخب المصري في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل أسود الأطلسي في الدقيقة 52 عن طريق اللاعب بدر بانون، قبل أن يتصدى محمد عواد، حارس مرمي المنتخب المصري لكرة جزاء للمنتخب المغربي سددها عبد الاله الحافيظي.