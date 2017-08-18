نجاح صفقة انتقال “كابوريا” إلى الزمالك في يد “شيكابالا”

حدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، شرطا على مسئولي المصري، في إطار انجاح صفقة شراء لاعب الفريق البورسعيدي أحمد كابوريا.

واشترك الزمالك الحصول على موافقة محمود عبد الرازق “شيكابالا” أو حسام سلامة “باولو” من أجل السماح لأحدهما بالدخول ضمن صفقة الناديين التى يسعي خلالها الأبيض فى الحصول على خدمات أحمد كابوريا صانع ألعاب النادي البورسعيدي.

وقدم الزمالك عرضا قيمته مبلغ 8 ملايين جنيه بالإضافة إلى إعارة باولو أو شيكابالا ضمن صفقة كابوريا وذلك خلال اتصال هاتفي مع سمير حلبية رئيس المصري .

وفي نفس السياق وضع مرتضى منصور شرطا على نظيره فى المصري الحصول على موافقة اللاعب الذى يرغب حسام حسن المدير الفني للفريق الأخضر فى الحصول على خدماته من بين الثنائى باولو وشيكابالا مع التأكيد على إرسال قيممة الصفقة السبت المقبل.

وقبل أيلام وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول بنادي الزمالك، رسالة نارية لمرتضى منصور رئيس النادي، بشأن استمراره في الفريق من عدمه.

وكتب “شيكابالا” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “عايزني إديني حقي.. مش عايزني سيبنس أمشي”.