أسامة نبيه يكشف أسباب استبعاد السولية من المنتخب

علق أسامة نبيه المدرب المساعد في الجهاز الفني لمنتخب مصر، على اختيارات الجهاز الفني للمنتخب، استعدادا لمواجهتى نظيره الأوغندي يومي 31 أغسطس الجاري و5 سبتمبر المقبل، ضمن مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس العالم.

وأعلن المنتخب قائمة ضمت30 لاعبا دون عمرو السولية لاعب وسط الأهلي. 15 من المحترفين و15 من الدوري المحلي.

وكشف نبيه عن أسباب استبعاد عمرو السولية، مؤكدا أن السولية يقدم أداءً رائعا خلال الفترة الماضية.

وقال نبيه في تصريحات تلفزيونية:” السوليةيقدم مباريات رائعة جدا خلال الفترة الماضية. وانضم بالفعل لصفوف المنتخب في مناسبات سابقة”.

وتطرق مدرب المنتخب للحديث عن استبعاد عمرو وردة، مشيرا إلى أن قرار الاستبعاد جاء لاسباب فنية.

وقال:” وردة لم يخض أي مباراة ودية أو أي مباراة رسمية منذ بداية الموسم، نافيا أن يكون السبب وراء استبعادة أزمة أخلاقية .

وأشار إلى أن عمرو وردة واجه أزمة في فترة الإعداد مع باوك، ومن هنا لم يكن جاهزا على المستوى الفني.