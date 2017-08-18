الليلة.. حسام غالي يستعد للظهور الأول في الدوري السعودي أمام الاتفاق

يستضيف ملعب الملك فهد الدولي، مباراة النصر والاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري جميل السعودي للمحترفين

تعد مواجهة النصر أمام الاتفاق الليلة واحدة الماريات الهامة بالجولة الثانية، فالفريقان يبحثان عن العلامة الكاملة بعد نجحا في تحقيق الفوز في الجولة الأولى، حيث تغلب النصر على الفيصلي بنتيجة 3-1، فيما تخطى الاتفاق عقبة الأهلي بنتيجة 2-1.

ومن المقرر ان يدير المباراة تحكيمياً كل من تركي الخضير ويعاونه الثنائي خلف زيد وبدر الشمراني.

تكمن أهمية المباراة فربما تشهد تواجد الدولي حسام غالي، لاعب منتخب مصر والمحترف في صفوف النصر السعودي، بعدما انتقله له قبل أيام، وشارك مع فريقه الجديد في المران استعدادا لمواجهة الاتفاق.

فريق العالمي يحمل تاريخا كبيرا في الدوري السعودي، وعلى مستوى مواجهاته أمام الاتفاق ستجد تفوق واضح، حيث سبق والتقى الفريقان 14 مرة تحت مظلة دوري المحترفين، كان الفوز في 7 منها من نصيب النصر، بينما استطاع الفريق الاتفاقي الفوز في 4 لقاءات فقط، وحسم التعادل 3 مواجهات أخرى بين الفريقين.