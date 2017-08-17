حسام البدري يوضح سبب غضبه من حجازي

أكد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق عاني كثير في خط الدفاع بسبب رحيل أحمد حجازي، إلي صفوف ويست بروميتش ألبون الإنجليزي.

وأضاف البدري خلال تصريحات تلفزيوينية، ” ضغط على حجازي لكي يتراجع عن قراره بالاحتراف والرحيل عن الأهلي، ولكنني فشلت رغبت اللاعب كانت أقوي مني”

وأوضح المدير الفني للأهلي، ” سبب غضبي من حجازي بسبب توقيت رحيله عن الفريق خلال فترة حساسة، كنا بامس الحاجة لكل لاعب نظراً للاستعدادا للبطولة الإفريقية ومواجهة الترجي التونسي الصعية، ولكن اللعب في الدوري الإنجليزي فرصة لم تعوض”.

كان حجازي قد رحل عن الأهلي، متجهاً إلي صفوف نادي ويست بروميتش الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة ، مقابل مليون جنيه إسترليني، مع وضع بند أحقية الشراء فيما بعد.

وحقق الأهلي فوزاً مثيراً على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه.