كريم نيدفيد: لعبت فترة في أكاديمية الزمالك قبل انضمامي للأهلي

أعرب كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بكأس مصر للمرة الأولي مع الفريق.

وقال نيدفيد خلال تصريحات صحفية، ” بدأت ممارسة كرة القدم في أكاديمية الزمالك، وربنا وفقني وتألقت مع الفريق خلال قترة تواجدي بالأكاديمية، ليكتشفني الكابتن بدر رجب ويطلب مني الانضمام إلي الأهلي”.

وأضاف، ” كانت تربطني علاقة جيدة مع كابتن الأكاديمية، كنت أعتبره والدي وشقيقي الكبير، وعندما تلقيت عرضا من النادي الأهلي ، رفضت بسبب تعلقي بمدربي، الذي تحمل معي الصعاب من أجل الوصول لما فيه الآن”.

وتابع لاعب النادي الأهلي، ” وقعت على استمارة انضمامي للزمالك ، وعندما تحدث معي أحد من مسئولو القلعة الحمراء، وتم فتح باب القيد في صفوف الناشئين ، رحلت عن الزمالك”، ليتفاجئ الجميع بانضمامي للأهلي”.

وأردف، لم استمر كثيراً في الأهلي ، ورحلت إلي حرس الحدود على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، ونجح في الظهور بشكل جيد، وبعدها قررت العودة إلي الأهلي مرة أخري، ولكن سخر مني الحضري، وقال لي ” سوف تقعد على مقاعد البدلاء، ثم سيستغنوا عن خدماتك، وها أنا في الفريق حتى الآن”.

وعن تصريح أبناء السوشيال ميديا، قال: ” بالطبع لم أقصد، جماهير السوشيال ميديا هي جماهير الأهلي وما قصده هو عقلية وليس السن”.