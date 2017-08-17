رئيس الأهلي: الجمعية العمومية ستتم تحت إشراف قضائي

نفى المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد مؤخراً خلال الساعات الماضية، بشأن عدم وجود إشراف قضائي على الجمعية العمومية المقبلة للتصويت على لائحة النظام الاساسي.

طاهر يؤكد وجود قضاة للإشراف على الجمعية العمومية

وأكد طاهر خلال الندوة المنعقدة حالياً بمقر النادي الأهلي بالشيخ زايد،” تلقينا فاكس رسمي من النيابة العامة، يفيد بوجود 10 قضاة من أجل الإشراف على الجمعية العمومية المقبل للنادي”.

ومن المقرر أن يتم التصويت على لائحة النظام الأساسي التي أقرها مجلس إدارة النادي الأهلي، يومي 25 و 26 من الشهر الجاري، بفرعي الجزيرة ومدينة نصر.

الأهلي يتوج بلقب كأس مصر

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب كأس مصر، على حساب نظيره فريق المصري البورسعيدي، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ليحصد اللقب الغائب عنه منذ عام 2007 أي ما يقرب الـ 10 أعوام.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، منتصف شهر سبتمبر المقبل، في إطار منافسات الدوري ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.