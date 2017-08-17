تعرف على أول طلب لعمرو جمال في جنوب إفريقيا

طالب عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مسئولو نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، بتوفير سكن خاص به ، من أجل اصطحاب أسرته معه.

جمال قد غادر القاهرة فجر اليوم الخميس، متجهاً إلي جنوب إفريقيا من أجل الخضوع للكشف الطبي ، تمهيداً للانضمام رسمياً إلي صفوف الفريق ، والانتظام في تدريبات الفريق.

ورحل الغزال عن الأهلي، متجهاً إلي صفوف بيدفيست الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ، مقابل 250 ألف دولار، بعد الضغط على حسام البدري، المدير الفني للفريق، الذي كان رافضا لفكرة رحيله خلال الوقت الحالي.

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني قد استدعي عمرو جمال ، لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة أوغندا ، يوم 31 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وتوج عمرو جمال مع الأهلي بقب كأس مصر على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل هدف، ليحصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2007 أي مايقرب من 10 أعوام.