طلب حسام البدري ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الطبي للفريق، ضرورة سرعة تجهيز ثنائي الفريق كريم نيدفيد و سعد الدين سمير.

حسام البدري يطالب بسرعة علاج ثنائي الأهلي من أجل اللحاق بمسعكر الإعداد

وجاء هذا القرار من البدري، من أجل لحاق الثنائي بمعسكر إعداد الفريق، استعدادا للموسم الجديد والمقرر إنطلاقه خلال الأيام القليلة المقبلة، بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

كان كريم نيدفيد قد أصيب بشد في العضلة الأمامية، والتي غاب على إثرها فترة كبيرة عن مباريات الفريق، بينما يعاني سعد من شد في العضلة الخلفية، أثناء مشاركته في مباراة الزمالك التي أقيمت في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز.

الأهلي يستعد للترجي التونسي

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، منتصف شهر سبتمبر المقبل، في إطار مباراة الذهاب ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب كأس مصر، على حساب نظيره المصري البورسعيدي، بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، أول أمس.