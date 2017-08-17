حسام غالي يختتم تدريباته مع النصر استعدادا لمواجهة الاتفاق غداً

اختتم حسام غالي ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ، تدريباته مع الفريق استعدادا لمواجهة فريق الاتفاق ، غداً الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز.

غالي يستعد لخوض أول مباراة رسمية مع النصر السعودي

كان غالي قد وصل ظهر الأمس ، مدينة الرياض، ووقع على عقود انضمامه إلي نادي النصر السعودي لمدة موسم واحد ، مقابل 850 ألف دولار، قادماً من الأهلي بعد مشوار حافل من التاريخ والانجازات.

حسام غالي كابتن فريق النصر السعودي أمام الاتفاق

وقرر مسئولو النادي السعودي، منح غالي شارة قائد الفريق، تكريماً منهم لنجم الأهلي.

ورحب اللاعب بالقرار، وأكد أنه سيضيف عليه مسئولية كبيرة، وسيسعي أن يكون على قدر المسؤولية التي منحها له مسئولو النادي السعودي.

يذكر أن النصر قد افتتح مسابقة الدوري السعودي، بهزيمة من نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الدوري السعودي يلعب فيه حالياً خمسة لاعبين مصريين وهم ، مصطفى فتحي و محمود عبد المنعم “كهربا” وعصام الحضري و محمد عبد الشافي بالإضافة إلي انضمام حسام غالي إلي صفوف نادي النصر السعودي، قادماً من النادي الأهلي لمدة موسم واحد.