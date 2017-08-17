“شيفو” أساسياً أمام الفتح بالدوري السعودي

أعلن الجهاز الفني لفريق أهلي جدة ، المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي محمد عبد الشافي، عن التشكيل الأساسي الذي سيواجه به نظيره الفتح على ملعب الجوهرة، في تمام الثامنة إلا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي.

محمد عبد الشافي، غاب عن الفريق في المباراة الأولي للفريق بالدوري السعودي هذا الموسم، أمام التعاون، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري مصطفى فتحي ، المعار من نادي الزمالك، و عصام الحضري ، المنتقل من نادي وادي دجلة، والتي انتهت بفوز التعاون بهدفين مقابل هدف.

وقرر المدير الفني للفريق السعودي إحداث بعض التغيرات على التشكيل الذي بدأ به مباراته الأولي، وقرر إشراك عبد الشافي أساسياً، بديلًا لمنصور الحربي بسبب الإصابة.

يذكر أن الدوري السعودي يلعب فيه حالياً خمسة لاعبين مصريين وهم ، مصطفى فتحي و محمود عبد المنعم “كهربا” وعصام الحضري و محمد عبد الشافي بالإضافة إلي انضمام حسام غالي إلي صفوف نادي النصر السعودي، قادماً من النادي الأهلي لمدة موسم واحد.