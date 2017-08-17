أكد سمير حلبية ، رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن النادي الأهلي طلب الحصول على خدمات أحمد كابوريا ، صانع ألعاب الفريق البورسعيدي.

الأهلي ينافش الزمالك من أجل ضم اللاعب

كان مسئولو نادي الزمالك، قد دخلوا في مفاوضات مع اللاعب خلال القترة الماضية، إلا أن المفاوضات باءت بالفشل بسبب الخلافات المادية.

وقال حلبية، خلال تصريحات صحفية، ” سنعطي مهلة لمسئولو نادي الزمالك حتى نهاية الأسبوع ، ومن ثم سيكون اللاعب حر ومتاح للبيع لأي فريق.

المصري يعلن قيمة كابوريا

وأضاف رئيس مجلس إدارة النادي المصري، ” الزمالك دخل بالفعل في مفاوضات معنا ، ولكن لم يوافقوا على قيمة اللاعب والتي تقدر بمليون دولار”.

وتابع، ” عرضنا مليون دولار على الزمالك، من أجل التخلي عن اللاعب ، وهذا المبلغ فابل للتفاوض مع الزمالك فقط، وليس مع أي ناد آخر من الأندية المصرية”.

يذكر أن المصري البورسعيدي، تلقي هزيمة موجعة من نظيرة الأهلي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأول، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتوج بعدها الأهلي بلقب كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه.