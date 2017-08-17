أسينسيو رجل المواعيد الكبرى.. الشاب الإسباني سجل في أول مباراة في كل بطولة خاضها مع الريال!

اهتزت أركان كرة القدم العالمية في الفترة الأخيرة بصحوة ريال مدريد، فالفريق استطاع أن يحصد 7 بطولات في موسمين فقط.

وفي ظل تلك الصحوة المدريدية يظهر في الأفق ميلاد نجم جديد، لاعب يافع يقتحم دفاعات الخصوم ويسجل بأسهل الطرق.

إنه الفتى الإسباني ماركو أسينسيو الذي أصبح حديث الصحف منذ أول مباراة له مع ريال مدريد، بعد أن أصر زيدان على إعادة اللاعب للفريق بعد إعارته لمايوركا، استطاع أسينسيو أن يبدأ بداية رائعة في علاقته مع جماهير الريال، فاللاعب استطاع التسجيل في أول ظهور له مع الريال أمام إشبيلية في كأس السوبر الأوربي.

أسينسيو يسجل في أول مباراة من كل بطولة

عرفنا الكثير من اللاعبين الذين يسجلون في أول مباراة لهم مع أنديتهم الجديدة، ولكن الأمر يختلف تمامًا مع أسينسيو، فالأمر لم يتوقف عند أول مباراة فقط، فاللاعب تمكن من التسجيل في أول مباراة له في كل بطولة لعب فيها مع ريال مدريد.

كأس السوبر الأوربي(9/8/2016): سجل أمام إشبيلية، وحاز اللقب مع الريال.

الدوري الإسباني(21/8/2016): سجل اللاعب في أول مباراة له مع ريال مدريد في الليجا أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى من الليجا موسم 2016-2017.

دوري أبطال أوربا(18/10/2016): سجل في الجولة الثالثة من دور المجموعات أمام ليجيا وارسو، وكانت أول مباراة له مع الريال في دوري الأبطال.

كأس ملك إسبانيا (26/10/2016): سجل هدفين أمام ليونيسا في فوز الريال بسباعية لهدف.

كأس السوبر الإسباني (13/8/2017): انتظر أسينسيو موسمًا كاملًا كي يلعب كأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد ضد برشلونة، وكان اللاعب في الموعد فسجل في لقائي الذهاب والعودة وكان عنصرًا فعالًا في الفوز بالبطولة.

شاهد أهداف أسينسيو في تلك المباريات

لم تتوقف أهداف الشاب الإسباني عند أول مباراة بل إن اللاعب كان دومًا حاضرًا في المواعيد الكبرى، فالشاب الإسباني استطاع التسجيل في نهائي دوري أبطال أوربا أمام يوفنتوس وكذلك في الدوري ربع النهائي أمام بايرن ميونخ، كما سجل في نهائي السوبر الإسباني والسوبر الأوربي أمام برشلونة وإشبيلية على الترتيب.