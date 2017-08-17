وكيل كوليبالي يوضح حقيقة عرض يوفنتوس

أفادت تقارير إيطالية، صباح اليوم الخميس، عن دخلول مسئولو نادي يوفنتوس الإيطالي ، في مفاوضات مع اللاعب السنغالي الدولي خالديو كوليبالي، تمهيداً للانضمام إلي صفوف البيانكونيري، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال برونو ستين وكيل أعمال اللاعب السنغالي، ” أنه من الصعب على موكلي اللعب في نادي يوفنتوس أو في الدوري الإيطالي بشكل عام”.

وأضاف ستين، ” أن مسئولو نادي يوفنتوس لم يتفاوضوا مع اللاعب حتى الآن”

وتابع وكيل اللاعب السنغالي، ” أعتقد من الصعب على نادي يوفنتوس الدخول في مفاوضات مع مسئولو نادي نابولي الآن، لاسيما بعد واقعة هيجواين”.

الجدير بالذكر أن مسئولو نادي برشلونة يحاولون إغراء نجم نادي يوفنتوس باولو ديبالا، من أجل الانضمام إلي الفريق الإيطالي، ولكن اللاعب رفض العرض وإغراءات النادي الكتالوني ، واكد انه باق مع ناديه حتى يًنهي تعاقده معه.

ونجح نادي يوفنتوس في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادسة على التوالي، ليصبح أول فريق يتوج بالدوري الإيطالي ثلاث مرات متتالية، وللمرة الـ 33 في تاريخه.