الأهلي يرد على قرار إحالة مجلسه للنيابة العامة

رد مجلس إدارة النادي الأهلي على القرار الصادر من النيابة العامة المصرية والذي جاء بناء على تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات.

الأهلي: لم يصلنا أي خطاب رسمي من النيابة

وأصدرت النيابة العامة المصرية قراراً بإحالة مجلس إدارة الأهلي إلى النيابة بسبب وجود مخالفات مالية في الفترة الماضية.

وأوضح شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي بأن إدارة القلعة الحمراء لم يصلها أي أوراق أو مخاطبات رسمية تفيد بوجود تحويل للنيابة العامة.

وشدد المدير التنفيذي للأهلي على أن مجلس إدارة ناديه لا يتعامل إلا مع الأوراق والمخاطبات الرسمية، مؤكداً على عدم وصول أي بيان واضح للقلعة الحمراء حتى الآن.

وقال شمس: ” لم يصلنا أي مخاطبات رسمية تفيد بالتحويل للنيابة العامة، نحن لا نتعامل سوى مع أوراق ومخاطبات رسمية فقط “.

وأكمل: ” لا نتعامل مع معلومات واردة من جهات أخرى غير رسمية ولا نعلم مصدرها، ننتظر الأوراق والمستندات الرسمية التي ستوضح الأمور “.

واختتم: ” وزير الشباب والرياضة نفسه نفى أن يكون مجلس إدارة الأهلي الحالي له أي علاقة بالأمر، لأن الأمور تعود إلى سنوات ماضية “.