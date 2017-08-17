وزير الرياضة يكشف حقيقة إحالة مجلس الأهلي للنيابة

نفى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الأنباء التي ترددت منذ قليل، بشأن إحالة مجلس إدارة النادي الأهلي “المعين” برئاسة محمود طاهر، إلى النيابة العامة، بعد وجود عدة مخالفات مالية وإدارية داخل القلعة الحمراء.

وأكد عبد العزيز، خلال تصريحات صحفية، أن المخالفات المذكورة في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، “مثبتة منذ 7 أعوام، ولا علاقة لمجلس محمود طاهر بها”، مضيفًا، “هذا الأمر لم يحدث وكل المخالفات المرسلة من الجهاز المركزي مثبتة منذ 7 سنوات، وليس لمجلس محمود طاهر علاقة بها، مشددًا على أن هذا إجراء دوري يتبعه الجهاز المركزي للمحاسبات عن الفترات التي يقضيها مجالس الإدارات داخل مختلف الأندية.

وشدد وزير الرياضة، أنه “ليس هناك خصومة بينه وبين مجلس محمود طاهر، وأتمنى من الجميع عدم إثارة المشكلات بينه وبين قلعة كبيرة بحجم الأهلي، مشيرًا إلى أن علاقته بمجلس طاهر جيدة، ولا توجد خصومات بينهما”.

يذكر أن بعض الأنباء قد اشارت منذ قليل، غلى إحالة محمود طاهر واعضاء مجلس الاهلي المعين إلى التحقيق في النسابة العامة بسبب بعض المخالفات المالية والإدارية. (تابع التفاصيل)