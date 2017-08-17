بالصور.. “الشامي” يُنهي الأزمة.. ويوقع على الاستغناء للزمالك

حصل نادي الزمالك، على توقيع محمد الشامي، لاعب فريق إنبي، والمنضم حديثًا إلى صفوف الفريق الكروي الأبيض، على الاستغناء الخاص به، لبدء مشواره داخلالقلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل.

كان أحمد مرتضى منصور، قد أنهي صفقة ثنائي الفريق البترولي محمد الشامي، وعبد الله جمعة، وحصل على العقود الخاصة باللاعبين، بالاضافة إلى الاستغناء الخاص بجمعة، وتم تأجيل الحصول على الاستغناء الخاص بالشامي إلى اليوم.

وكانت أنباء، قد ترددت عن هروب اللاعب من التوقيع على الاستغناء الخاص به، بسبب مفاوضات الأهلي.

وكانت أخبار الأهلي، قد انفردت بتفاصيل الأزمة، وأكدت أنه ما اثير لا اساس له من الصحة، مشيرة إلى أن اللاعب سيوقع على الاستغناء الخاص به اليوم، بعد عودته من الاسكندرية. (تابع التفاصيل).

يذكر أن الزمالك أبرم العديد من الصفقات خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية، كان أبرزها الغاني بنجامين أشيمبونج، والكونغولي كابونجو كاسونجو، والايفواري رزاق سيسيه، بالإضافة إلى أحمد مدبولي، وصلاح عاشور، وأحمد داوودا، فضلًا عن عودة الخماسي حازم إمام، وخالد قمر، وإبراهيم عبد الخالق، ومحمد كوفي، ويوسف أوباما.