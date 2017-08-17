ظهير الأهلي يكشف حقيقة العروض الاحترافية

نفى محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقيه أية عروض خارجية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا استمراره داخل صفوف المارد الأحمر.

وأكد ظهير الأهلي، أن كل تركيزه الآن مُنصب على تواجده في صفوف الفريق الأحمر، خاصة بعد تحقيق ثنائية الدوري وكأس مصر.

وأوضح هاني، أنه يرغب في التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا مع الفريق، تحت قيادة حسام البدري.

كان الأهلي قد حقق بطولة كأس مصر على حساب المصري، في المباراة التي جمعتهما أول أمس، كما حقق بطولة الدوري الممتاز ليجمع بين البطولتين هذا الموسم.

ويستعد الاهلي لتحضيرات الموسم الجديد، قبل أن يواجه الترجي التونسي يوم 16 سبتمبر المقبل، ضمن منافسات ربه نهائي البطولة الأفريقية.