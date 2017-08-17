عبد الله السعيد يكشف حقيقة العروض العربية لضمه

كشف اللاعب عبد الله السعيد صانع ألعاب النادي الأهلي حقيقة العروض التي وصلت من عدة أندية عربية ترغب في التعاقد معه خلال الفترة الحالية.

عبد الله السعيد: نعم .. تلقيت عروضاً من أندية عربية

وأشار السعيد في تصريحات صحفية اليوم الخميس إلى أنه تلقى بالفعل عدداً من العروض من أندية كانت تريد التعاقد معه في فترتي الانتقالات السابقة والحالية.

وشدد السعيد على أنه أبلغ إدارة النادي الأهلي بالعروض التي وصلت إليه، مؤكداً على أن مسؤولي القلعة الحمراء تمسكوا ببقاءه في الفترة الحالية.

وقال صانع ألعاب الاهلي: ” تلقيت عروضاً من أندية عربية كانت تريد التعاقد معي، ولكنني كنت أضع الأمر في يد إدارة النادي الأهلي “.

وأكمل: ” إدارة الأهلي رأت أن استمر مع الفريق، وكنت دائماً أرد على تلك العروض بأنني أريد التركيز مع الفريق في الفترة الحالية “.

وأوضح: ” حاولت بذل قصارى جهدي مع الأهلي من أجل المساهمة في تحقيق البطولات وهو ما تحقق بالفعل عن طريق الفوز بالدوري المصري وكأس مصر “.

واختتم: ” راض بشكل كبير عما قدمته مع النادي الاهلي في الفترة الأخيرة، وسأحاول أن أكون أفضل في الموسم القادم من أجل تحقيق المزيد من الألقاب “.