بعد حجازي وغالي.. عرض ايطالي لضم لاعب الأهلي

تلقت إدارة النادي الأهلي، خطابًا رسميًا، من أودينيزي الايطالي، يطلب فيه الحصول على خدمات أحمد حمدي، لاعب الفريق الأحمر، الذي قضى فترة معايشة مع الفريق الايطالي منذ عدة أيام قليلة.

كان حمدي، قد طلب موافقة الجهاز الفني للاهلي تحت قيادة حسام البدري، لقضاء فترة معايشة داخل نادي أودينيزي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات حال نجح في إثبات نفسه مع النادي الايطالي.

ووافق البدري، على رحيل حمدي، ليغادر اللاعب يوم 6 أغسطس الماضي إلى ايطاليا، لقضاء فترة معايشة لمدة 10 أيام، يتم بعدها تحديد موقف النادي الايطالي من ضم اللاعب من عدمه.

وطلب مسؤولو النادي الإيطالي، معرفة القيمة المالية المطلوبة لضم أحمد حمدي، على ان يدرس الجهاز الفني للاحمر الأمر قبل الرد الرسمي على اودينيزي.

حمدي، من ناشئي الأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول خلال فترة ولاية البرتغالي بيسيرو.

يذكر أن حمدي، قد تلقى عرضًا للانضمام إلى سبورتينج براجا البرتغالي، إلا أن الجهاز الفني رفض رحيل اللاعب، قبل أن يعود ويوافق على سفره لقضاء فترة معايشة في اودينيزي.