النصر السعودي يمنح “غالي” شارة القيادة.. والكابيتانو يعلق

قررت إدارة النصر، منح حسام غالي، لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف الفريق السعودي، لمدة موسم، شارة قيادة الفريق، تقديرًا منها لتاريخه ومجهدوه الكبير طوال مشواره الكروي.

وفي تصريحات لغالي، نقلتها صحيفة الرياضي السعودي، أكد لاعب الأهلي السابق، أن قرار الإدارة جاء لثقتها فيه، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده ليصبح على قدر المسئولية.

وأوضح غالي، في حوار أجرته صحيفة الرياضي السعودية، أنه على استعداد لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا، “أنا في كامل جاهزيتي للعب موسم حافل بالانجازات مع النصر كونه يضم كوكبة من نجوم المنتخب السعودي وكذلك الاجانب، والفترة الحالية للفريق تختلف تماماً عن الفترة الاولى التي قضيتها لاختلاف امكانيات الفريق حالياً وان هذه المجموعة الحالية من اللاعبين لديها كل مقومات النجاح لتحقيق البطولات”.

وعن نهاية مشواره مع الأهلي، أكد غالي، أنه ادى ماعليه داخل القلعة الحمراء، وودع الجماهير بعد التتويج بكأس مصر، البطولة الغائبة منذ عشر سنوات، كما وجه رسالة لزملاؤه قائلًا، “الجيل الحالي قادر على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد غياب لتكتمل فرحة جماهير الأهلي، والحمد لله أنني أديت ما علي حتى اللحظة الأخيرة وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم”.