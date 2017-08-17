“المحليين” يستعين بثنائي المصري استعدادًا لمواجهة المغرب

توجه ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، إلى مطار القاهرة صباح اليوم الخميس، للاتلحاق ببعثة منتخب المحليين، التي تستعد للسفر إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة منتخب بلادها، في إياب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا بيكنيا 2018.

وتأخر الثنائي في الانضمام إلى صفوف الفراعنة المحليين، نظرًا لمشاركتهم مع المصري في مباراة نهائي كأس مصر، أمام الأهلي، واليت أقيمت أول أمس، وحسمها الفريق الأحمر بثنائية مقابل هدف.

ومن المقرر أن يواجه منتخب المحليين بقيادة حماده صدقي، نظيره المغربي، غدًا الجمعة، في إياب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في كينيا 2018.

وكان منتخب المحليين، قد تعادل أمام المغرب بهدف لكل منهما، خلال مباراة الذهاب التي اقيمت الأحد الماضي على ملعب الاسكندرية.

كان حماده صدقي قد بدأ مباراة المغرب بتشكيل مكون من، “محمد عواد فى حراسة المرمى – أيمن اشرف – محمود متولى – محمود عزت – حسين الشحات -أحمد داوودا – محمد فتحى – أحمد نبيل مانجا – إبراهيم حسن – أحمد الشيخ – وصلاح محسن”.

يذكر أن كوبر، المدير الفني للمنتخب الأول، قد توجه إلى المغرب لمتابعة لقاء المحليين.