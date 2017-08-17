كوبر يطير إلى المغرب لمؤازرة “المحليين”

توجه الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إلى المغرب، اليوم الخميس، من أجل متابعة مباراة المحليين أمام نظيره المغربي، المقرر إقامتها غدًا الجمعة، في إياب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم افريقيا المقرر إقامتها في كينيا 2018.

جاء قرار كوبر بالسفر إلى المغرب، من أجل الوقوف على مستوى اللاعبين بشكل أكبر، تحسبًا لضم أحدهم خلال مشوار الفراعنة المقبل في التصفيات الأفريقية المءهلة لبطولة كأس لاعالم المقرر أن تستضيفها روسيا 2018.

كان كوبر، قد ضم ثلاثي المحليين، محمد عواد، ومحمد فتحي، وحسام حسن، إلى قائمة الفراعنة المحلية التي تستعد لمواجهة أوغندا في كمبالا يوم 31 أغسطس الجاري، على أن يقام لقاء الإياب على ملعب الجيش باستاد برج العرب يوم 5 سبتمبر المقبل. (تابع القائمة)

وتعادل منتخب المحليين أمام المغرب في اللقاء الذي أقيم على ملعب الاسكندرية بهدف لمثله، ويحتاج حماده صدقي، المدير الفني للمحليين، للتعادل بدون أهداف أو التعادل بأكثر من هدف للتأهل لكأس الأمم الأفريقية.

كان حماده صدقي قد بدأ مباراة المغرب بتشكيل مكون من، “محمد عواد فى حراسة المرمى – أيمن اشرف – محمود متولى – محمود عزت – حسين الشحات -أحمد داوودا – محمد فتحى – أحمد نبيل مانجا – إبراهيم حسن – أحمد الشيخ – وصلاح محسن”.