ميسي يسب راموس بوالدته!

كشفت صحيفة الموندو دي بورتيفو عما دار بين البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي وبين قائد ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس، وكان راموس قد ارتكب مخالفة ضد ميسي خلال مباراة العودة من كأس السوبر الإسباني اليوم، وبعدها طلب ميسي الكرة من راموس الذي رد باستفزاز البرغوث، مما دفع ميسي لسب راموس ووالدته!

ومن المعروف أنه تحدث الكثير من المشادات خلال مباريات الكلاسيكو، نتيجة الضغط الشديد على اللاعبين، كما يستخدم بعضهم سلاح الضغط النفسي ضد بعض، ومن حسن حظ ميسي أن الحكم لم ينتبه لثبه لمنافسه في ريال مدريد، حيث كان من الممكن أن يقوم الحكم باتخاذ إجراء ضد ميسي.

استطاع ريال مدريد الفوز بكأس السوبر الإسباني وذلك بعد تغلبه على غريمه برشلونة ذهابًا إيابًا، واستطاع ريال مدريد حسم لقاء العودة بهدفين دون رد، وتقدم ماركو أسينسيو للريال في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول،ثم عزز الريال تقدمه عن طريق كريم بنزيمة في الدقيقة 39 من المباراة.

وكان ريال مدريد قد فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 3-1، لتكون نتيجة اللقائين معًا 5-1 لصالح الميرنجي.