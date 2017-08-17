نجح فريق ريال مدريد في التتويج بكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة بخماسية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد في الشوط الأول، وسجل ماركو أسينسيو للريال في الدقيقة الرابعة من اللقاء، حيث أطلق الإسباني تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك تيرشتيجن، ثم عزز كريم بنزيما تقدم الريال بالهدف الثاني في الدقيقة 39 من مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

وفشل برشلونة في الخروج بالتعادل من المباراة أو تسجيل هدف وحيد ليفوز الريال بهدفين نظيفين في مباراة الليلة وبنتيجة 5-1 بمجموع المباراتين بعد الفوز في الذهاب بثلاثية مقابل هدف وحيد.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- مارسيلو.

خط الوسط: كوفاسيتش – توني كروس- لوكا مودريتش .

خط الهجوم: فاسكيز- أسينسيو – كريم بنزيما.

الاحتياطي: كيكو كاسيا- ناتشو- تيو هيرنانديز- داني سيبانوس- كاسميرو- جاريث بيل- إيسكو.

برشلونة