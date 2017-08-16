بالفيديو.. بنزيما يعمق جراح برشلونة بهدف ثاني

أضاف كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الهدف الثاني لفريقه في شباك برشلونة في إياب كأس السوبر الإسباني في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

وسجل أسينسيو لاعب الريال الهدف الأول لفريقه في شباك برشلونة.

ويغيب نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو بسبب تعرضه للطرد في لقاء الذهاب من كلاسيكو الأرض.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- مارسيلو.

خط الوسط: كوفاسيتش – توني كروس- لوكا مودريتش .

خط الهجوم: فاسكيز- أسينسيو – كريم بنزيما.

الاحتياطي: كيكو كاسيا- ناتشو- تيو هيرنانديز- داني سيبانوس- كاسميرو- جاريث بيل- إيسكو.

برشلونة