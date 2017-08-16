تواجد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة مالك قناة أون سبورت بجانب كريستيانو رونالدو في ملعب سانتياجو برنابيو ليشاهد في إطار لقاء العودة في كأس السوبر الإسبانية.

ويمتلك أبو هشيمة هلاقة قوية مع اللاعب البرتغالي

وتقدم أسينسيو لاعب الريال بالهدف الول في شباك برشلونة ليصعب المهمة على الفريق الكتالوني.

ويغيب نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو بسبب تعرضه للطرد في لقاء الذهاب من كلاسيكو الأرض.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- مارسيلو.

خط الوسط: كوفاسيتش – توني كروس- لوكا مودريتش .

خط الهجوم: فاسكيز- أسينسيو – كريم بنزيما.

الاحتياطي: كيكو كاسيا- ناتشو- تيو هيرنانديز- داني سيبانوس- كاسميرو- جاريث بيل- إيسكو.

برشلونة