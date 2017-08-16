أسينسيو يبدع وريال مدريد يتفوق على برشلونة بهدفين دون رد في الشوط الأول من كأس السوبر الإسباني

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد في إطار العودة لكأس السوبر الإسباني بتقدم ريال مدريد بهدفين دون رد، وتقدم ماركو أسينسيو للريال في الدقيقة الرابعة من اللقاء، حيث أطلق الإسباني تسديدة بعيدة المدى سكنت شباك تيرشتيجن، ثم عزز كريم بنزيما تقدم الريال بالهدف الثاني في الدقيقة 39 من مباراة ريال مدريد وبرشلونة.

ويغيب عن المباراة كل من كرستيانو رونالدو أندريس إنييستا الذي تعرض للإصابة، فيما يغير رونالدو لإيقافه من قبل الاتحاد الإسباني بعد طرده في مباراة الذهاب، حيث طرد في الكلاسيكو الذي أقيم في الكامب نو.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- مارسيلو.

خط الوسط: كوفاسيتش – توني كروس- لوكا مودريتش .

خط الهجوم: فاسكيز- أسينسيو – كريم بنزيما.

الاحتياطي: كيكو كاسيا- ناتشو- تيو هيرنانديز- داني سيبانوس- كاسميرو- جاريث بيل- إيسكو.

برشلونة