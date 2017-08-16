فرج عامر يكشف عن “الصفقة السوبر”.. ويوجه رسالة صارمة

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن الصفقة السوبر التي استهدف التعاقد معها خلال الفترة الأخيرة، للانضمام إلى صفوف الفريق السكندري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلًا، “أخيرا بعد مفاوضات طويلة ومعقدة نجحنا في ان تتعاقد سموحة مع اللاعب السوبرالذي اشرت اليةسابقا وهو بالمناسبة ليس افريقي ويحمل جنسيةاوربية وهداف مميزجدا وسوف يكون مفاجاة في الدوري المصري وسوف ينضم للفريق في خلال اسبوع من الان ،هذا اللاعب لن يكلف النادي في انتقالة مليما واحدا كما تعودنا دائما وسوف ننشر صورته دون اسمة لحين تسجيلة رسميا”.

وتابع عامر بلهجة شديدة، موجهًا رسالة للأندية التي تحاول خطف لاعبيها قائلًا، “أرجو العلم أن ليس أي لاعب كرة لة مكان في فريق سموحة، وان كنا هذا العام صادفنا حظ عسر وانتهيا الخامس ووصلنا الي قبل النهائي في الكاس وأصيب تسع لاعبيين بالرباط الصليبي، ولكن وصل التهاتف علي اللاعبيين درجة تدعوا بما هو ليس مجالً للشك بأن اللاعبيين الذين ننجح في التعاقد معهم مجانصا ونختارهم طبعا بعناية يتحولوا في وقت قصير جدا إلي نجوم الكرة في مصر، وتصبح اسعارهم ملايين تحددها ادارة النادي ، ولكن لن نبيع الا من لة بديل لاننا لابد ان نحافظ علي الفريق ونطورة واصبح الدجاجةالتي تبيض لسموحة ذهبا”.