خاض حسام غالي، لاعب فريق الأهلي السابق، والمنتقل حديثًا إلى صفوف النصر السعودي، مرانه مساء اليوم الأربعاء، مع فريقه، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام الاتفاق، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات دوري عبد اللطيف جميل.

كان غالي، قد وقع على عقود انضمامه إلى الفريق السعودي اليوم، فور وصوله إلى السعودية، وانضم لاعب الأهلي السابق إلى التدريبات الجماعية لفريقه التي أقيمت مساء اليوم.

وانضم غالي إلى صفوف النصر لمدة موسم مقابل 800 ألف دولار.

كان صاحب الـ35 عامًا، قد وافق على الانضمام إلى صفوف النصر، بعد وصول عرض رسمي إلى إدارة الأهلي.

وشارك غالي في مباراة فريقه أمس أمام المصري البورسعيدي، في نهائي كأس مصر، التي فاز الفريق الاحمر بهدفين مقابل هدف، ليودع الكابيتانو جماهير الأهلي بالتتويج بالبطولة الغائبة عن القلعة الحمراء من عشر سنوات.