أنهى حسام غالي، لاعب النصر، اجراءات انضمامه إلى صفوف النصر السعودي لمدة موسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي، عبر حسابها على موقع التدوين الصغير “تويتر”، صورًا للاعب الأهلي السابق، بعد التوقيع.

وانضم غالي إلى النصر السعودي، في صفقة انتقال حر، لمدة موسم مقابل 800 ألف دولار.

وشارك غالي في مباراة فريقه أمس أمام المصري البورسعيدي، في نهائي كأس مصر، التي فاز الفريق الاحمر بهدفين مقابل هدف، ليودع الكابيتانو جماهير الأهلي بالتتويج بالبطولة الغائبة عن القلعة الحمراء من عشر سنوات.

كان النصر السعودي، قد تقدم بعرضًا لضم لاعب الأهلي حسام غالي، لمدة موسم، ووافقت إدارة القلعة الحمراء على رحيل غالي لمدة موسم.

حسام غالي جدد للأهلي لمدة موسم، إلا أن الادارة لم تقم بتفعيل العقد، لينتقل اللاعب في صفقة انتقال حر إلى النصر السعودي.

قائد الأهلي، حسام غالي يبلغ من العمر 35 عامًا، ومن المتوقع أن يكون هذا الموسم هو الأخير له داخل الساحرة المستديرة.