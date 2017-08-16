تشكيل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في لقاء العودة في كأس السوبر الإسباني

تقام اليوم في الساعة الحادية عشر مساءًا مباراة ريال مدريد وبرشلونة في إطار لقاء العودة في كأس السوبر الإسبانية، وتقام المباراة على ملعب ريال مدريد “السانتياجو برنابيو”، ويأمل كلا الفريقين في الفوز بالبطولة لضمان بداية مميزة للموسم، وسيحاول برشلونة تعويض هزيمته في لقاء الذهاب على ملعبه “الكامب نو” بثلاثة أهداف لهدف، لكن الفريق سيعاني اليوم بسبب غياب الرسام إنييستا للإصابة في عضلة الفخذ، وكذلك يغيب نجم ريال مدريد كرستيانو رونالدو بسبب تعرضه للطرد في لقاء الذهاب من كلاسيكو الأرض.

تشكيل ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفخال- سيرجيو راموس- رافائيل فاران- مارسيلو.

خط الوسط: كوفاسيتش – توني كروس- لوكا مودريتش .

خط الهجوم: فاسكيز- أسينسيو – كريم بنزيما.

الاحتياطي: كيكو كاسيا- ناتشو- تيو هيرنانديز- داني سيبانوس- كاسميرو- جاريث بيل- إيسكو.

برشلونة