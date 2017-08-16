قرر المهندس سمير حلبية، رئيس النادي المصري، صرف مكافآت إجادة للجهاز الفني للفريق البورسعيدي ولاعبيه، بعد المجهود الكبير المبذول، والذي أدي إلى وصول الفريق إلى نهائي بطولة كأس مصر.

كان الفريق البورسعيدي، قد وصل إلى نهائي كأس مصر، وواجه الأهلي في مباراة أقيمت مساء أمس، إلا أنه فضل في الفوز باللقاء، وسقط امام الفريق الأحمر بثنائية مقابل هدف.

وقرر حلبية، منح لاعبي المصري مكافآت إجادة وصلت إلى 20 ألف جنيه، تقديرًا منه للمستوى المتميز الذي ظهر عليه الفريق خلال بطولة الكأس رغم الخسارة.

وفاز الأهلي على المصري بنتيجة 2-1، بعد أن جول تأخره بهدف لفوز في اخر دقيقتين من الوقت الإضافي الثاني. (شاهد الأهداف).

يذكر أن أحمد أيمن منصور، لاعب المصري، تعرض لإصابة أثناء المباراة، وخرج متأثرًا بإصابته، وخضع اللاعب لأشعة اليوم، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي بالركبة.