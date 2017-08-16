بدا مستقبل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مظلمًا بعد التصريحات التي أدلى بها جوزيه فيريرا، المدير التنفيذي لفريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي، بشأن انتقال اللاعب إلى صفوف النادي، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فيريرا، خلال تصريحات لموقع “kick off”، أن إدارة النادي لم توافق بعد على شروط الأهلي لضم اللاعب، بتفعيل بند الشراء من أجل الحصول على 3 مليون دولار.

وأوضح فيريرا أن عمرو جمال، سيصل غدّا إلى جوهانسبرج وفقًا لتصريحات جيفين هانت، المدير الفني لبيدفيست، ولكن حتى الآن لم توافق إدارة النادي على شروط الأهلي.

وكان بيدفيست، قد تقدم بعرضًا رسميًا لإدارة الأهلي، لاستعارة عمرو جمال لمدة موسم مقابل دفع 250 ألف دولار، قبل ان تطلب إدارة الأهلي وضع بندًا يشترط الحصول على 3 مليون دولار، للموافقة على تفعيل بند شراء اللاعب بصورة نهائية فور انتهاء فترة إعارته.

يذكر أن عمرو جمال، شارك في مباراة الأهلي بنهائي كأس مصر أمام المصري، ونجح في تسجيل هدف التعادل وصنع أخر لأحمد فتحي جاء منه الهدف الثاني في اللقاء الذي انتهى 2-1.