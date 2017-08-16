أثيرت منذ قليل بعض الأنباء التي تفيد برفض اللاعب محمد الشامي، لاعب فريق إنبي، والمنضم حديثًا إلى صفوف نادي الزمالك، التوقيع على الاستغناء الخاص به للانضمام رسميًا إلى القلعة البيضاء، بداية من الموسم المقبل.

كان الزمالك قد حصل على توقيع الثنائي عبد الله جمعة، ومحمد الشامي، لاعبي إنبي المعارين إلى صفوف المصري، وتم الإعلان عن إتمام الصفقة صباح اليوم الأربعاء.

وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، أن رفض الشامي التوقيع على الاستغناء كلام لا اساس له من الصحة، فقد حصلنا على توقيع اللاعب على العقود، وتم الإعلان عهن الصفقة، وسيتم الحصول على الاستغناء الخاص بلاعب إنبي غدًا، فور عودته من الاسكندرية، بعد المشاركة مع فريقه المعار إليه “المصري” في نهائي الكأس أمام الأهلي التي أقيمت أمس،وخسرها الفري قالبورسعيدي بهدفين مقابل هدف.

يذكر أن الزمالك أبرم عدة صفقات هذا الموسم، [رزها الغاني بنجامين أشيموبنج، والكونغولي كابونجو كاسونجو، والايفواري رزاق سيسيه، وأحمد مدبولي لاعب التعدين، وصلاح عاشور، بالاضافة إلى عودة حازم إمام وهخالد قمر، ويوسف أوباما،وإبراهيم عبد الخاق ومحمد كوفي من الإعارة.