أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب أحمد أيمن منصور، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصرى البورسعيدى، تعرضه لقطع في الرباط الصليبي بالركبة، خلال مشاركته في مباراة أمس أمام الأهلي، في نهائي كأس مصر.

كان اللاعب قد اشتكى، خلال اللقاء بعد تدخل عنيف بينه وبين لاعب الأهلي، ليخرج من المباراة.

وأكدت الاشعة التي خضع لها اليوم الأربعاء، إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ستلتزم إجراء عملية جراحية، قد تبعده عن الفريق البروسعيدي الموسم المقبل.

كان الأهلي قد نجح في تحويل تأخره بهدف أمام المصري، إلى فوز بهدفين في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني، برأسية عمرو جمال “البديل”، وأقدام أحمد فتحي، ليتوج الفريق الأحمر ببطولة كأس مصر، بعد غياب 10 سنوات.

وكان الأهلي قد فاز بالدوري هذا الموسم، ليجمع بين الثنائية.

كان الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، قد رشح مدافع نادي المصري البورسعيدي الحالي، لدعم خط دفاع المارد الأحمر خلال الموسم الجديد، بعد رحيل احمد حجازي