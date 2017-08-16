علق أسامة نبيه، مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، على سبب استبعاد عمرو وردة، لاعب الفراعنة وفيرنسي البرتغالي، من قائمة المحترفين، بالرغم من انضمامه في قائمة المحترفين الأولية التي أعلنها الأرجنتيني هيكتور كوبر، منذ عدة أيام قليلة.

وأكد نبيه، أن استبعاد وردة، جاء لأسباب فنية، ولا علاقة له بأزمة اللاعب الأخيرة، التي لم يتم البت فيها حتى الآن، مضيفًا أن اللاعب لم يشارك في فترة إعداد فريقه،وبالتالي سيكون بعيدصا عن مستواه البدني والفني.

كان عمرو وردة، قد تورط في واقعة تحرش بزوجتي زملاؤه في الفريق الجديد، وكشفت صحيفة ريكورد عن الواقعة، إلا أن لاعب منتخب مصر نفى تلك الواقعة مؤكدًا أنه في انتظار وصول بطاقته الدولية حتى يشارك مع فيرنسي.

وانتقل وردة إلى صفوف فيرنسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قادمًا من باوك اليوناني.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوغندا ضمن منافسات الجولة الثالثة، للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، ومن المقرر ان تقام مباراة الذهاب يوم 31 أغسطس الجاري، في كمبالا، على أن يستضيف برج العرب مباراة العودة يوم 5 سبتمبر.

وجائت القائمة كالاتي:

المحترفين

عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي، أحمد المحمدي “أستون فيلا الانجليزي”، محمد عبد الشافي “أهلى جدة السعودي”، أحمد حجازي “ويست بورميتش الانجليزي”، محمد النني “أرسنال الانجليزي”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزي”، عمر جابر “بازل السويسري”، أحمد حسن كوكا “سبورتينج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودي”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركي”، كريم حافظ “لانس الفرنسي”، رمضان صبحي “ستوك سيتي الانجليزي”، مصطفى فتحي “التعاون السعودي”، عمرو وردة “فيرنسي البرتغالي”، سام مرسي “ويجان الانجليزي”. (تابع التفاصيل)

أما القائمة المحلية فجاءت كالاتي: