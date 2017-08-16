ريال مدريد يفشل في تخفيف عقوبة رونالدو

تلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو صدمة بعدما رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تخفيف العقوبة الموقعة على اللاعب بسبب قرار الطرد والحصول على بطاقة حمراء خلال مباراة ذهاب الكلاسيكو أمام برشلونة الإسباني الأحد الماضي.

الاتحاد الإسباني يؤكد عقوبة رونالدو بسبب مباراة الكلاسيكو

وتعرض رونالدو للإيقاف لمدة 5 مباريات، بسبب تعديه على حكم المباراة، عقب طرده خلال اللقاء، حيث ذكر الحكم في تقريره واقعة التعدي عليه.

وسيغيب اللاعب عن عدة مباريات هامة لفريقه بداية من لقاء الإياب اليوم الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو وأربع مباريات أخرى في الدوري الإسباني.

وتحصل الدون على البطاقة الصفراء بعد خلعه القميص احتفالًا بهدفه في شباك برشلونة، وتحصل على البطاقة الصفراء الثانية والطرد بسبب ادعاؤه السقوط داخل منطقة الجزاء.

وكان ريال مدريد قد قدم طعنًا على العقوبة،لكن لجنة الاستئناف رفضت الطعن وأكدت الإيقاف.

وعلق الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، بأن رونالدو لم يستحق قرار الطرد ليشير إلى أن الحكم تعنت في إصدار البطاقة الحمراء للاعب.