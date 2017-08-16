أعلن نادي وادي دجلة، مساء اليوم الأربعاء، التوقيع مع البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق لتولي منصب المستشار الفني لمدرسة وادي دجلة.

مانويل جوزيه مستشاراً فنياً لمدرسة وادي دجلة

وأكد مجلس إدارة نادي وادي دجلة عقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء المقبل في مقر النادي بالمعادي للإعلان عن تفاصيل العقد.

مانويل جوزيه وقرار اعتزال التدريب

يذكر أن البرتغالي أعلن اعتزاله التدريب نهائياً والابتعاد عن مجال كرة القدم تماماً، بعدما وصل عمره لـ71 عاماً، حيث أكد فى تصريحات أدلى بها لصحيفة برتغالية أنه وضع حداً لمشواره مع الساحرة المستديرة.

وصرح جوزيه عقب اعلانه قرار الاعتزال بأنه خاض تجربة يعتبرها الأفضل في مسيرته التدريبية، نجح خلالها في حصد العديد من الألقاب المحلية والقارية مع القارة الحمراء.

وكان جوزيه قد بدء مشواه مع كرة القدم كلاعب وسط فى صفوف العملاق البرتغالى بنفيكا، منذ كان عمره 16 عاماً، حيث لعب موسمين مع فريق الشباب، وموسماً مع الفريق الرديف، قبل أن ينضم للفريق الأول فى عام 1965، قبل أن يعتزل اللعب نهائياً فى عام 1979، بالإضافة إلى تحقيق أكثر من بطولة مع النادي الأهلي.