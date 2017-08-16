أول تصريح لصالح جمعة بعد انضمامه للمنتخب

أعرب صالح جمعة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة بعد انضمامه لقائمة المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة أوغندا ، المقرر لها يوم 31 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال جمعة، خلال تصريحات صحفية، ” بالطبع شرف لي ان انضم إلي المنتخب الوطني، وهذا تكليل لمجهودي طوال الفترة الماضية”.

وأضاف صانع ألعاب الأهلي، ” أتوجه بالشكر لجميع من ساعدني في الوصول إلي ما فيه الآن، وأشكر حسام البدري، على منحه الثقة في والمشاركة بشكل أساسي والتي تسببت في ضمي للمنتخب”.

وتابع صالح جمعة، ” ربنا مابيضيعش تعب حد، وسوف أقاتل من أجل الحفاظ على مكاني داخل منتخب مصر، وسأسعي للمشاركة في تحقيق حلم الـ90 مليون والوصول إلي كأس العالم 2018 بروسيا.

كان صالح جمعة قد توج مع الأهلي في مباراة أمس أمام المصري البورسعيدي ، والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف، أحرزهما عمرو جمال و أحمد فتحي، ليتوج بالقب الـ36 في تاريخه.