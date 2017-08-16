كوبر يضم عمرو جمال لقائمة الفراعنة بدلًا من عمرو وردة

قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، ضم عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار إلي صفوف فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، لمدة موسم واحد، إلي قائمة الفريق استعدادا لمواجهة أوغندا، بالجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان كوبر قد أعلن قائمة اللاعبين المحترفين قبل انضمام عمرو جمال إلي بيدفيست ، وتواجد فيها عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليوناني، قبل أزمته الأخيرة مع فريقه الجديد فيرنسي البرتغالي، والتي اتهمته صحيفة ريكورتد البرتغالية بتحرشه بأحد زوجات زملائه اللاعبين.

كانت القائمة كالتالي:

عصام الحضري حارس مرمى التعاون السعودي، أحمد المحمدي “أستون فيلا الانجليزي”، محمد عبد الشافي “أهلى جدة السعودي”، أحمد حجازي “ويست بورميتش الانجليزي”، محمد النني “أرسنال الانجليزي”، محمد صلاح “ليفربول الانجليزي”، عمر جابر “بازل السويسري”، أحمد حسن كوكا “سبورتينج براجا البرتغالي”، محمود عبد المنعم كهربا “اتحاد جدة السعودي”، محمود حسن تريزيجيه “قاسم باشا التركي”، كريم حافظ “لانس الفرنسي”، رمضان صبحي “ستوك سيتي الانجليزي”، مصطفى فتحي “التعاون السعودي”، عمرو وردة “فيرنسي البرتغالي”، سام مرسي “ويجان الانجليزي”.