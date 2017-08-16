رسمياً.. مفاجآت بالجملة في قائمة منتخب مصر لمواجهة أوغندا

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة اللاعبين المحليين الذين سينضمون إلى معسكر الفراعنة استعداداً لمواجهة أوغندا.

كوبر يضم 9 لاعبين من الاهلي لمواجهة أوغندا

وسيلتقي منتخب مصر مع نظيره الأوغندي يوم 31 أغسطس الجاري في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وقرر كوبر ضم الثنائي حسام عاشور وصالح جمعة لقائمة منتخب مصر، إلى جانب أيمن أشرف وأحمد الشيخ أيضاً ليتواجدا في المباراة.

وسيلعب منتخب مصر مع أوغندا على أرض الأخير ووسط جماهيره، قبل أن يلعبا مرة أخرى في برج العرب بالأسكندرية في الخامس من سبتمبر القادم.

وشهدت قائمة اللاعبين المحليين انضمام 15 لاعباً إلى معسكر منتخب مصر، حيث سيتواجد أيضاً الثلاثي محمد عواد، حسام حسن ومحمد فتحي من الإسماعيلي.

وضمت القائمة كلاً من:

من الاهلي: شريف اكرامى وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامى ربيعة وايمن اشرف واحمد الشيخ.

من الزمالك: احمد الشناوى وطارق حامد وعلى جبر .

من الإسماعيلي: محمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحى.