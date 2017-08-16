المنتخب يستبعد “وردة” من قائمة أوغندا

أعلن الأرجنتيني، هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، عن قائمة اللاعبين المحليين لمواجهة المنتخب الأوغندي، في إطار الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

واستبعد كوبر عمرو وردة، المحترف ضمن صفوف فريق فيرنسي البرتغالي، على خلفية أزمته الأخيرة مع فريقه الجديد، واتهامه بالتحرش بأحد زوجات زملائه اللاعبين في الفريق.

كوبر يعلن قائمة المنتخب استعدادا لأوغندا

وجاءت القائمة كالتالي:

شريف اكرامى وأحمد فتحي وعبد الله السعيد وحسام عاشور وصالح جمعة وسعد سمير ورامى ربيعة وأيمن اشرف وأحمد الشيخ بالإضافة إلي أحمد الشناوى وطارق حامد وعلى جبر من الزمالك ، ومحمد عواد وحسام حسن ومحمد فتحى.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة المنتخب الأوغندي يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في كمبالا عاصمة أوغندا، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وكان الجهاز الفني للمنتخب، قد أعلان عن انضمام عمرو وردة قبل أزمته الأخيرة مع فريق فيرنسي.

يذكر أن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، قد صرح مؤخراً أنه سيفتح تحقيق مع اللاعب، بعد اتهامه بواقع تحرش بأحد زوجات زملائه في الفريق، وسوف تترتب عليها انضمامه للمنتخب من عدمه.