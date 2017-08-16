إنبي موجهاً صدمة للأهلي: الزمالك ضم الشامي وجمعة

وجه عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي صدمة قوية إلى مسؤولي الأهلي بشأن التعاقد مع الثنائي عبد الله جمعة ومحمد الشامي.

إنبي: الزمالك سدد قيمة صفقة الشامي وجمعة

وكان حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي قد اكد في تصريحات سابقة على وجود رغبة لديه في التعاقد مع الشامي وجمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن جانبه، رد عبد الناصر محمد على أن الشامي وجمعة باتا لاعبين في صفوف الزمالك بعد وجود اتفاق نهائي بين جميع الأطراف بشأن الصفقة.

ويلعب الشامي وجمعة في صفوف المصري خلال الفترة الحالية على سبيل الإعارة من إنبي، حيث من المقرر أن يعودا إلى الفريق البترولي خلال الساعات القادمة.

وقال مدير الكرة في إنبي: ” وافقنا على بيع الشامي وجمعة للزمالك بعد اتفاق مجلس إدارة الناديين على كافة التفاصيل، نحترم كافة الأندية التي تقدمت بعروض لضم الثنائي ولكننا اتفقنا مع الزمالك “.

وأكمل: ” الزمالك التزم بسداد قيمة الانتقال طبقاً لما اتفقنا عليه وفي المواعيد المحددة، وبالفعل دخلت قيمة الصفقة إلى خزينة إنبي “.

واختتم: ” في حال عدم انتقال الشامي وجمعة إلى الزمالك فإنها سيظلا في صفوف إنبي لحين استكمال التعاقد، فنحن لا نزايد على اللاعبين في أي صفقة ونحترم الاتفاقات مع الأندية الأخرى “.