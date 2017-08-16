عمرو جمال يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

حرص عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، والمعار إلي نادي بيدفيست الجنوب إفريقي، لمدة سنة، مقابل 250 ألف دولار، على توجيه رسالة لجماهير القلعة الحمراء يعد التتويج بلقب كأس مصر. وكتب جمال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” : “مبروك لجمهور الأهلي الثنائية محتاج دعمكم في الفترة القادمة و سنة هتبقى صعبة عليا بس حلاوتها اني هقف على رجلي عشان ارجع احسن من الأول”. كان عمرو جمال ، قد شارك بديلًا في مباراة أمس أمام المصري البورسعيدي، ونجح في إدارة هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 117 من عمر الشوط الإضافي الثاني ومن ثم أحرز احمد فتحي الهدف الثاني والفوز في الدقيقة 120 من عمر الشوط، ليتوج الأهلي ببطولة كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه و الأولي منذ 10 أعوام.

مسئولو الأهلي قد وافقوا على رحيل اللاعب إلي النادي الجنوب إفريقي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بناءاً على رغبته في الرحيل بسبب عد مشاركته بشكل أساسي.

ومن المقرر أن يغادر عمرو جمال القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة، متجهاً إلي جنوب إفريقيا.