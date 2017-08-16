غالي يغادر القاهرة متجهاً إلي السعودية

غادر حسام غالي ، المنتقل حديثاً إلي صفوف نادي النصر السعودي، منذ قليل، مطار القاهرة متجهاً إلي السعودية من أجل الانضمام رسمياً إلي صفوف النصر رسيماً.

ووافق مسئولو النادي الأهلي على رحيل اللاعب إلي نادي النصر السعودي، لمدة موسم واحد، مقابل 850 ألف دولار، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ولم يشارك غالي في مباراة فريقه أمس أمام المصري البورسعيدي، والذي حقق فيها الأهلي فوزاً مثيراً بهدفين مقابل هدف، وتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه والأولي بعد 10 أعوام.

ومن المقرر أن ينضم غالي إلي تدريبات فريقه الجديد ، ابتداء من غد الخميس، استعداد لمواجهة نادي الاتفاق يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولي من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

كان غالي قد انضم إلي صفوف هذا الفريق ، موسم 2009 ولكن لم يتوج معه بأي بطولة، قبل أن يعلن رحيله.

يذكر أن النصر قد حقق فوزا كبيرا على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ختام مباريات الجولة الأولي من الدوري السعودي الممتاز.