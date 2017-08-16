البدري: اقتربنا من ضم ثنائي المصري

أعرب حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقبي كأس مصر والدوري الممتاز.

وقال البدري، طوينا صفحة التتويج بكأس مصر، ونركز الآن في مواجهة الترجي التونسي، بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونسعي للتتويج بلقب.

وأضاف المدير الفني للأهلي خلال تصريحات تلفزيونية، ” أن مسئولو النادي دخلوا بالفعل في مفاوضات جادة مع مسئولي نادي إنبي من أجل التعاقد مع الثنائي عبد الله جمعة، شقيق صالح جمعة، و محمد الشامي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية”.

كان مرتضي منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزملاك، قد صرح مؤخراً أن ناديه قد اقترب من التعاقد مع ثنائي فريق إنبي المعار إلي فريق المصري البورسعيدي.

وعلى الجانب الآخر، أكد حسام البدري، أن الثنائي اقتربوا من الانضمام إلي صفوف القلعة الحمراء.