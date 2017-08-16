الأهلي يدرس تنظيم احتفالية كبري بعد تحقيق الثنائية

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، تنظيم احتفالية كبري بملعب مختار التتش بالجزيرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، للاحتفال بالتتويج بلقبي كأس مصر بعد غياب دام 10 سنوات و الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن تكون الاحتفالية بحضور جماهيري، بعد حصول مسئولو الأهلي على الموافقة الأمنية بتنظيم احتفالية آخري للتتويج بالدوري ، بعد احتفالية شركة صلة السعودية،والتي لم تشهد تواجد الجماهير، وأقيمت على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ومن المنتظر أن يعلن مسئولو القلعة الحمراء عن موعد الاحتفالية خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تكون قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي ، منتصف شهر سبتمبر المقبل، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، التي ستجمعهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، على أن تكون مباراة الإياب بتونس.

وحقق الأهلي فوزاً مثيراً على نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، بهدفين مقابل هدف، ليتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه و الأولي بعد غياب دام لمدة 10 سنوات.