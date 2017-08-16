رغم التتويج بالكأس.. متعب: هذا الموسم للنسيان

أعرب عماد متعب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر، بالرغم من عدم مشاركته في المباراة.

وأضاف متعب، ” هذا الموسم بالنسبة لي للنسيان، كنت أتمني أن أشارك بالطبع في مثل هذه المواجهات، كنت جاهز للمشاركة”.

وتابع مهاجم الأهلي خلال تصريحات تلفزيونية، ” البعض يحكم على من خلال سني فقط، بالرغم من أجتهادتي في التدريبات والعمل على رفع لياقتي البدنية”.

وأشار عماد متعب، إلي أن عمرو جمال كان عند حسن الظن، ونجح في تكليل مجهوده الذي بذله خلال الفترة ، بالإضافة إلي تألق أحمد فتحي الذي عاهنا عليه الرجولة في مثل هذه المواجهات”.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزاً مثيراً على نظيره المصري البورسعيدي، بالأمس بهدفين مقابل هدف، ليتوج بلقب كأس مصر للمرة الـ36 في تاريخه و الأولي بعد غياب دام لمدة 10 سنوات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، منتصف شهر سبتمبر المقبل، في إطار ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث ستكون مباراة الذهاب في القاهرة على ان تكون مبارة الإياب بتونس.